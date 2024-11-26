Прекращение огня между Израилем и Ливаном должно начаться завтра, 27 ноября.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильское телевидение.

В публикации говорится, что кабинет безопасности Израиля согласился на соглашение о прекращении огня с Ливаном.

Израильские издания сообщают, что прекращение огня с Ливаном, как ожидается, вступит в силу завтра между 4:00 и 6:00 утра по местному времени.

Информацию подтверждает и 12-й канал израильского телевидения. По его данным, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане.

Оно вступит в силу завтра, 27 ноября, в 9:00.

Также агентство AP информировало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что порекомендует своему кабинету министров принять соглашение о прекращении огня с ливанской "Хезболлой".

В телевизионном заявлении Нетаньяху сообщил, что позднее он представит его министрам кабинета министров, создав основу для прекращения почти 14-месячных боевых действий.

Нетаньяху сказал, что голосование ожидается уже сегодня. Пока точные условия сделки не были опубликованы. Но сообщается, что сделка не влияет на войну Израиля против ХАМАС в Газе.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил Россию стать посредником в мирных переговорах с "Хезболлой".

А перед этим в Reuters писали, что "Хезболла" готовится к длительной войне на истощение.