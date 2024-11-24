В Израиле усиливается усталость от войны, число жертв растёт, а масштабы боевых действий расширяются.

Об этом пишет американская газета The Washington Post.

По данным издания, всё больше израильских резервистов предпочитают не являться на службу, что создаёт дополнительную нагрузку на и без того перегруженную армию в условиях постоянно расширяющейся зоны боевых действий.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что численность призывников в армию сократилась примерно на 15% с момента после вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда сотни тысяч израильтян из всех слоёв общества пришли в военкоматы чтобы мобилизоваться в войска, добровольцев явилось так много, что многие из них даже остались не призваны.

"Исторически страна содержала небольшую постоянную армию, полагаясь на резервистов для пополнения своих рядов на период серии кратковременных войн. Но возглавляемая ХАМАС резня на юге Израиля, в которой погибли около 1200 человек и около 250 были взяты в заложники, ввергла страну в самый длительный конфликт в её истории. В первые месяцы войны было призвано около 350 000 израильтян, ошеломляющая цифра для страны с населением менее 10 миллионов человек", – говорится в статье.

Военное руководство, столкнувшись с возможной нехваткой войск, планируют продлить обязательную службу в регулярной армии и увеличить максимальный возраст для резервистов, пишет WP.

Напомним, после увольнения премьером Нетаньяху министра обороны Йоава Галанта в Израиле начались протесты.

Ранее мы писал, что спустя год палестино-израильского конфликта ХАМАС так и не уничтожен.