В Израиле отправилен в отставку министр обороны Йоав Галлант.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Напомним, Галлант возглавлял Минобороны на момент вторжения ХАМАС в октябре прошлого года и руководил всеми последующими боевыми действиями, наиболее интенсивные и разрушительные из которых Тель-Авив вёл в секторе Газа.

Новым главой оборонного ведомства назначен Исраэль Кац.

После увольнения Галланта на улицах Израиля начались протесты.

По данным издания AFP, в Тель-Авиве на демонстрацию вышли сотни людей, которые выкрикивали лозунги против правительства страны и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Местные издания пишут, что Нетаньяху уволил Галланта за "утрату доверия".

На фоне происходящего администрация президента США Джо Байдена крайне удивлена решением Нетаньяху провести такую кадровую перестановку.

Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Ранее премьер Израиля объявил об увольнении Галланта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Галлант считается креатурой Демократической партии США, поэтому увольнение в день американских выборов может быть неслучайным.

Пост министра обороны займёт нынешний глава израильского МИД Исраэль Кац.

Как ранее писали в издании The Hill, американские демократы считают, что Нетаньяху вмешивается в политику США сознательно игнорируя призывы Байдена по деэскалации в войне с ХАМАС.

Также Washington Post написала о серьёзно испорченных отношениях между США и Израилем из-за упорства Нетаньяху.