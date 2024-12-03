Администрация президента США Джо Байдена застигнута врасплох событиями в Южной Корее.

Об этом пишет CNN.

Джо Байден, который в настоящее время находится с визитом в Анголе, невнятно прокомментировал заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о введении военного положения.

"Меня только что проинформировали об этом", - сказал Байден журналистам, когда его спросили о Южной Корее.

Учитывая тесный союз между двумя странами, даже некоторые представители администрации выражают удивление по поводу того, что до сих пор фактически нет никакой реакции.

Высокопоставленный чиновник, работающий в сфере внешней политики, указал CNN, что отсутствие реакции кажется ему "довольно безумным". Однако он отметил, что шокирующий характер произошедшего мог стать причиной задержки с сообщением.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, а также заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения процедуры импичмента против государственного аудитора и главного прокурора. Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Мы следим за событиями в Южной Корее в обновляемом материале.