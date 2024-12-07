Парламент Южной Кореи не смог отправить в отставку президента страны Юн Сок Ёля после его провальной попытки ввести в стране военное положение.

Об этом сообщает CNN.

Президентская партия бойкотировала голосование и оппозиции не удалось набрать в парламенте необходимые для начала процедуры импичмента 200 голосов.

Сообщается, что лишь два депутата остались внутри, еще один вернувшийся законодатель проголосовал против предложения.

Противостояние между контролирующей парламент оппозицией и президентом, судя по всему, будет продолжаться.

Следующая дата, когда законодатели смогут проголосовать по импичменту президенту - среда, 11 декабря.

Ранее в Сеуле у парламента страны собрались сторонники оппозиции. Они требовали отставки Юн Сок Ёля.

Напомним, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене.

Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.