Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по делу о государственной измене.

Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Напомним, что позавчера Юн Сок Ёль ввел военное положение, отмененное вскоре парламентом.

Объявление военного положения вызвало острый политический кризис в стране. Оппозиция фактически обвинила президента в попытке госпереворота и установлении военной диктатуры.

Заявление на него, министра обороны Ким Йон Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мина подали оппозиционная партия "Восстановление Кореи" и группа из 59 активистов.

Командующий армией, занимавший пост командующего военным положением, уже сам подал в отставку.

Также уже 191 из 300 депутатов подписали заявление об импичменте президента. Голосование может состояться в субботу, 7 декабря.

Для его принятия необходимо две трети голосов парламента. То есть оппозиции будут нужны восемь голосов правящей Партии народной власти, чтобы объявить импичмент президенту.

О том, что происходило в Южной Корее, мы рассказывали в отдельном материале.