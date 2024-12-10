Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля может отправить в отставку его собственная правоконсервативная партия "Сила народа".

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас Юн Сок Ёль является фигурантом уголовного расследования по обвинению в мятеже. Он извинился за неудавшуюся попытку ввести военное положение, но отверг все усиливающиеся призывы уйти в отставку, которые исходили даже от некоторых членов его собственной партии. В субботу он заявил, что доверяет свою правовую и политическую судьбу в руки своей партии. А сегодня "Сила народа" объявила, что обсуждает возможную отставку президента уже в феврале и проведение внеочередных выборов в апреле или мае.

Офис президента, отвечая на вопрос Reuters, кто управляет Южной Кореей, отметил, что "не имеет официальной позиции" по этому поводу. А в министерстве обороны говорят, что Юн по-прежнему остается главнокомандующим.

Конституция Южной Кореи требует проведения выборов в течение 60 дней после ухода президента до окончания срока. Пятилетний срок Юна истекает в мае 2027 года.

"Мы еще не пришли к общему решению в масштабах партии и проведем еще одну встречу со всеми членами парламента во второй половине дня, чтобы обсудить этот план", — сказали журналистам в партии.

Между тем парламент принял ходатайство о назначении специального прокурора для расследования дела о военном положении. Президента, бывших министров обороны и внутренних дел, нескольких военных и полицейских чиновников обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью.

Напомним, 3 декабря в Южной Корее президент объявил, а парламент отменил военное положение.

На следующий же день оппозиция начала процедуру импичмента Юн Сок Ёля.