О том, что северокорейские солдаты уже воюют в Курской области РФ, заявил уже и Владимир Зеленский.

Заявление об этом прозвучало в ходе традиционного обращения президента Украины вечером 14 декабря.

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи. Россияне включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области", – сказал Зеленский.

Напомним, о прямом участии КНДР в российско-украинской войне неоднократно заявляли украинские и российские военные паблики. Видеоподтверждений участия северокорейцев в боях против Украины пока нет.

Ранее украинские военные писали в соцсетях, что ВСУ вступили в бой с северокорейскими солдатами на Курщине.

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