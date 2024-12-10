Россия передаст КНДР некоторое количество самолётов МиГ-29 и Су-27 в обмен на отправку Пхеньяном солдат в Курскую область.

Об этом сообщает портал Aviation Week со ссылкой на командующего Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирала Сэмюэла Папаро.

Северная Корея может получить также технологии для изготовления баллистических ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сестра лидера Северной Кореи заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с Россией.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет "стоять в одном окопе" с российской армией и народом, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, она заверила, что КНДР будет "всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны".

В тоже время избранный президент США Дональд Трамп после дебатов с тогда ещё действующим хозяином Белого дома Джо Байденом заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если в Штатах будет "умный президент".