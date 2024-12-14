Украинские военные сообщают в соцсетях, что вступили в бой с северокорейскими солдатами в Курской области.

Также сегодня в ГУР Минобороны Украины заявили, что солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях.

Сообщается, что командование подразделений северокорейской армии в России получило приказ "войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, ведущими боевые действия в курской области".

Вероятно, в ближайшее время солдат КНДР привлекут к непосредственно ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.

"Часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают на линию фронта гражданскими грузовиками, которые снаружи напоминают автомобили доставки воды", - говорится в сообщении.

Ранее ряд российских телеграм-каналов написали об участии корейцев в боях за село Плехово в Курской области.

Правда другие российские блогеры обвинили их в попытке хайпа на теме и опровергли, что корейцы штурмовали Плехово.

Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.