Вчера, 14 декабря, состоялось "первое в истории" полномасштабное боевое столкновение Вооружённых сил Украины с северокорейскими военными в Курской области РФ в районе Малой Локни.

Об этом заявил главред издания "Цензор" Юрий Бутусов на своих страницах в соцсетях.

По словам журналиста, бой был тяжёлым, и корейцам удалось захватить часть украинских укреплений.

"Более двухсот северокорейских солдат атаковали украинские позиции с нескольких направлений. Целью противника было захватить один из участков лесополосы. Российские войска обеспечивали мощную огневую поддержку, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая наземные станции и вертолёты Ми-8ТПР. Противник действовал тактикой "живых волн", напоминая методы северокорейской и китайской армии времён Корейской войны 1950–1953 годов. Штурмовые группы, несмотря на значительные потери, прорвались к украинским позициям благодаря хорошей физической подготовке и игнорированию собственных потерь", – пишет Бутусов.

"Северокорейские подразделения захватили часть окопов. Однако украинские войска смогли удержать свои позиции и провести успешные контратаки, чтобы восстановить контроль над ситуацией", – отмечает журналист.

При этом, из его слов следует, что бои продолжаются.

"Всё время по врагу наносится огневое поражение", – подчеркнул Бутусов.

Он также пишет, что ещё один бой прошёл 10 декабря в районе Плехово, где россияне, как сообщалось ранее, успехов не добились.

Напомним, о вчерашнем бое с корейцами в Курской области также сообщали ГУР и украинские военные.

Война в Украине продолжается 1026-й день. Последние новости с главными событиями 15 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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