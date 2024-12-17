Украинские войска "празднуют мрачное Рождество" в Курской области.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Российская армия усиливала давление еще до того, как в бой вступили солдаты КНДР.

"У россиян огромное преимущество почти во всем - в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - пишет издание со ссылкой на майора ВСУ Ивана Бакарева.

По его словам, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения были заменены менее опытными. Теперь россияне пытаются окружить основные силы украинцев, атакуя с восточного и западного флангов.

"Все подразделения в Курской области перешли к обороне", - говорит Бакарев.

Зеленский "решительно настроен удержать район как разменную карту", поэтому "украинцы держатся, хотя условия на поверхности (и под землей) становятся все тяжелее", говорится в публикации.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы", - рассказывает Руслан Мокрицкий, сержант 95-й десантно-штурмовой бригады. Россияне могут сбросить до 40 планирующих бомб на одну позицию за несколько часов. "Под Курском смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку".

Операция в Курской области "стоила Украине некоторых элитных войск, но ослабила давление в других местах и принесла редкий политический успех в трудном году", пишет The Economist.

Между тем военные паблики пишут, что это первые видео северокорейских солдат в Курской области.

На одном из роликов предположительно корейца снимает укранский дрон.

На втором - общение, как утверждается, солдата КНДР и чеченца из кадыровского "Ахмата". Они разговаривают в основном на смеси языка жестов и английского (в случае тувинца или бурята это был бы русский язык).

Ранее украинские военные сообщали, что вступили в бой с северокорейскими солдатами в Курской области.

Также журналист Бутусов рассказал о первом в истории полномасштабном бое ВСУ с военными КНДР под Курском.