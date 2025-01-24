Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский кризис.

Об этом сообщила на брифинге спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

"Мы рады видеть, как все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами", – заявила представитель китайского ведомства.

В ответ на вопрос журналистов относительно того, обсуждал ли лидер КНР Си Цзиньпин с Трампом войну в Украине, Мао Нин сказала: "Китай будет оставаться преданным продвижению мирных переговоров, и мы готовы поддерживать связь со всеми сторонами".

Она добавила, что между Китаем и США существуют значительные общие интересы и широкие возможности для сотрудничества, и именно в этом направлении обе стороны могут усиливать диалог и консультации.

Напомним, Трамп в Давосе заявил, что будет работать над миром в Украине вместе с Китаем.

Как мы писали, за несколько дней до инаугурации Трамп провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем. Стороны кроме прочего обсуждали Украину.

А на днях Трамп раскритиковал Пекин за недостаточные, по его мнению, усилия по прекращению войны в Украине.