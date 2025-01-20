Направляясь в этом году в Давос на Всемирный экономический форум, лидеры Европейского Союза обеспокоены "заведомо проигрышным выбором" между США и Китаем, к которому Европу подталкивает новый президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет издание Politico.

Перед Евросоюзом, по оценке издания, стоит выбор из двух вариантов.

"Вариант 1: подчиниться воле Трампа и полностью отвязаться от зависимости от китайских товаров. Это станет испытанием для единства 27 стран ЕС и брюссельских институтов, вызовет вероятные ответные меры со стороны Пекина и еще больше затормозит заторможенную экономику европейских стран. Вариант 2: оставить Трампа в одиночку разбираться с Китаем. Это станет испытанием для единства 27 стран ЕС, может спровоцировать введение США тарифов на европейские товары и еще больше затормозит заторможенную экономику Европы", - пишет издание.

Кроме того, если Трамп выполнит свое обещание ввести 60% пошлины на китайские товары, "это, скорее всего, изменит мировые торговые потоки и приведет к потоку дешевых китайских товаров, хлынувших в ЕС, что станет похоронным звоном для его и без того испытывающих трудности промышленных гигантов".

Также в ЕС опасаются, что, если в сообществе согласятся с антипекинской повесткой Трампа, сам он потом объединиться против них со своим "очень, очень хорошим другом" Си Цзиньпином. Подобный прецедент уже был, когда в 2020 году после многих лет обострения Вашингтон и Пекин заключили торговое соглашение, направленное на увеличение экспорта США в Китай и смягчение торговой войны.

На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

По данным СМИ, республиканец хочет посетить Китай, и это станет одним из первых его визитов после инаугурации.