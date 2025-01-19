Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет посетить Китай в один из первых своих визитов после инаугурации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, чтобы укрепить свои напряженные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечается, что визит Трампа может состояться в первые сто дней своего президентства.

"Трамп пригласил председателя КНР на церемонию своей инаугурации в понедельник, однако сам Си Цзиньпин не будет присутствовать", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Посол Китая в США и его супруга, по традиции, планируют присутствовать вместе с дипломатическими делегациями из многих стран. Также на мероприятии будет присутствовать вице-президент Китая Хан Чжэн.

На днях Трамп созвонился с Си Цзиньпином. Кроме прочего они уделили время обсуждению Украины.

В настоящее время Трамп вместе со своей семьей уже прибыл в Вашингтон для подготовки к инаугурации, которая состоится завтра, 20 января.

Сейчас из Белого дома вывозят вещи уходящего президента США Джо Байдена.

Напомним, инаугурация пройдёт в закрытом помещении – ротонде Капитолия из-за холодной погоды в Вашингтоне.