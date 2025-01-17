Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что его инаугурация пройдёт в закрытом помещении – ротонде Капитолия. Он объяснил это решение холодной погодой в Вашингтоне.

По словам избранного президента США, он не хочет, чтобы из-за переохлаждения кто-нибудь пострадал.

"Такие (погодные) условия представляют опасность для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, служб экстренного реагирования, полицейских собак и даже лошадей, а также сотен тысяч моих сторонников, которые 20-го числа много часов (подряд) проведут на улице", – заявил он.

"Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали", - написал Трамп в соцсети Truth.

По данным CNN, 20 января, в день прихода к власти в США Трампа, в Вашингтоне ожидается мороз –20 °С (ночью). Днём будет солнечно.

Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в Округе Колубмия опускался до -14°C.

Напомним, Зеленский ждёт встречи с Трампом после инаугурации президента США.

По данным опросов, украинцы считают, что Трамп приближает мир, который будет более-менее справедливым для страны.

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