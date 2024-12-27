Граждане Украины приняли участие в соцопросе по поводу перспектив завершения войны в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа. Многие респонденты уверены, что это событие приближает мир.

Опрос проводил КМИС.

Социологи спросили, победа Трампа приближает или удаляет мир в Украине. Довольно твердую уверенность в том, что мир стал ближе, высказали 15% опрошенных, а 30% полагают, что мир становится лишь немного ближе. В том, что мир, напротив, становится более отдаленным, уверены 14%. Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.

Приближение мира не означает, что он может быть справедливым для Украины, отметили авторы исследования. Поэтому ои задали соответствующий вопрос респондентам: может рассчитывать Украина на справедливый мир при президенте Трампе? Только 7% убеждены, что мир может быть полностью справедливым для Украины. 11% считают, что мир будет полностью несправедлив для Украины. Большинство же граждан находятся между этими крайними мнениями. 23% полагают, что мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины, а 31% - что будет преимущественно или полностью несправедливым. Еще 29% считают, что будут и выполнение требований Украины, и уступки России. 18% не смогли определиться со своим мнением.

В целом опрос показал, что победа Трампа не вызывает у украинцев ни эйфории, ни депрессии. Скорее ожидания осторожны, со сдержанным оптимизмом.

Опрос проводили 2-17 декабря методом телефонных интервью. В нем приняли участие 985 респондентов старше 18 лет.

Ранее мы рассказывали, что избранный президент Трамп обещал сделать уже в первый день после инаугурации.

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