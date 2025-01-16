В России говорят, что на данный момент, между командами главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа нет контактов по поводу их возможной встречи.

Об этом заявил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займёт свои места, сам Трамп войдёт в Овальный кабинет. А там дальше посмотрим что будет. Мы спокойно ждём, когда будут сигналы", – сказал Ушаков.

Представитель РФ говорит, что если начнутся обсуждения, то сначала это будет общение Белого дома и Кремля по закрытым каналам а уже после, возможно, и непосредственный контакт лидеров двух стран.

Ранее в Кремле отказались говорить о встрече Путина с Трампом до инаугурации новоизбранного президента США.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За минувшие сутки армия РФ продвинулась в Часове Яре – враг захватил городской район Новый, продвинулся в Октябрьском районе и в центре города. Из российского плена в Украину вернулись 25 военных, в том числе те, кто защищали завод "Азовсталь" и Мариуполь в первые месяцы полномасштабной войны с РФ. Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 9 мая.

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