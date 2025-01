Мусоровоз, на котором Дональд Трамп ездил в конце октября во время предвыборной кампании, примет участие в параде в честь инаугурации президента.

Об этом сообщает The Economic Times.

Республиканец ездил на машине после того, как Джо Байден назвал его сторонников мусором. Тогда действующий глава Белого дома Джо Байден назвал "мусором" американцев, поддерживающих кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Так Байден прокомментировал "шутку" комика на митинге Трампа, что Пуэрто-Рико - "плавающий остров мусора".

"Единственный мусор, который я вижу, это его [Трампа] сторонники", - заявил президент США.

После работы раздатчиком в "Макдональдсе" Дональд Трамп в ответ на эти слова поработал мусорщиком и потратил на работу целый день.

После резонанса в Белом доме поменяли официальную стенограмму речи президента США со словами о мусоре.

В слове "сторонники" поставили апостроф, что поменяло смысл фразы, и теперь она звучит так: "Единственный мусор, который я вижу, это мусор его сторонника" (the only garbage I see floating out there is his supporter’s).

При этом Associated Press указывает, что пресс-служба Белого дома отредактировала первоначальную версию стенограммы. Агентство со ссылкой на источники заявляет, что изначально там было слово "сторонники" (supporters).

По данным AP, решение изменить стенограмму в Белом доме приняли после консультаций с Байденом.