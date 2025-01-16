Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций, чтобы добиться соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, одновременно оказывая давление на Иран и Венесуэлу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, рассматриваются два основных подхода.

Во-первых, набор политических рекомендаций. Если будущая администрация посчитает, что урегулирование войны в Украине не за горами, то ее подход будет включать "некоторые добросовестные меры в пользу попавших под санкции российских производителей нефти, которые могут помочь заключить мирное соглашение". То есть следует ожидать смягчения санкций против РФ.

Во-вторых, новые санкции и усиление давления, если станет понятно, что Россия отказывается идти на прекращение войны.

Пока эти планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге зависят от самого избранного президента.

"Советники Трампа в конечном итоге будут бороться с тем же вопросом, что и администрация Байдена: как избежать крупных сбоев поставок и роста цен на нефтяном рынке в то время, когда Вашингтон ввел обширные санкции против трех крупнейших мировых производителей", - комментирует Bloomberg.

Также в издании отметили, что еще одна проблемой является калибровка правильного баланса между использованием инструментов экономической войны и желанием сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

Ранее в СМИ предполагали, что Россия на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.

Сегодня мы анализировали, какими будут принципы внешней политики США при Трампе.