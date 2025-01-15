Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа "признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих соратников избранного президента.

По информации издания, советники Трампа поддерживают идею исключить перспективу членства Украины в НАТО в ближайшем будущем и заморозить текущую линию фронта.

Кроме того, предлагается создать демилитаризованную зону на территории Украины, которую будут патрулировать европейские войска. Напомним, что РФ выступает против размещения западных войск в Украине даже после завершения войны. А ряд европейских стран заявляют, что могут ввести своих миротворцев только в случае согласия на это обеих воюющих сторон, включая Россию.

Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что достижение мирного соглашения может занять до 100 дней.

Накануне новоизбранный президент США заявил, что намерен "очень быстро" встретиться с Путиным, от этой встречи будет зависеть его стратегия.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.