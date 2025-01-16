В Украине разгорается очередная "посылочная война". Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев на днях сообщил, что подал в парламент новый законопроект, который предусматривает налогообложение посылок - обязательный НДС и таможенную пошлину (последнюю планируют взимать, если стоимость отправления превышает 150 евро).

То есть, если проект примут, товары, которые украинцы активно заказывают на иностранных интернет-площадках (в том числе, AliExpress, Temu, iHerb и др.) могут подорожать на 20-30%.

Правда, Гетманцев анонсировал возможности льготной доставки посылок "для себя" - на отправления стоимостью до 45 евро, если их высылают обычные люди, а не продавцы, налогов не будет. Но, как сказал источник "Страны" в среде украинского бизнеса, предприниматели планируют обратится к Гетманцеву, чтобы тот убрал эту "лазейку".

Отметим, что тема налогообложения посылок поднимается уже не первый раз. Такой пункт был, в частности, в скандальном законопроекте о повышении налогов для людей и бизнеса, который приняли в конце прошлого года. Но в последний момент из финальной версии проекта норму по посылкам убрали. И вот, спустя несколько месяцев, появляется новый отдельный проект на "посылочную" тему.

Который, к слову, активно поддерживают многие украинские бизнесмены.

"Сейчас очень активно идут посылки в Украину из маркетплейса Temu, все очень дешево. Причем, товар заказывают не только для себя, но и на перепродажу. Затем все это всплывает уже в наших интернет-магазинах. Получается, продукция заходит в страну вообще без налогов, что явно несправедливо по отношению к нашим производителям, которые налоги платят", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

В то же время глава общественного объединения SAVE ФОП Сергей Доротич считает, как минимум, странной ситуацию, когда в Украину фурами ввозят контрабанду без уплаты налогов, но решили "прикручивать" посылки.

Против налогов на посылки высказался и совладелец компании "Нова пошта" Владимир Поперешнюк", отметив, что "пошлины на импорт, налоги - все это делает людей беднее".

"Если импорт такой страшно вредный для нашей экономики, то давайте его вообще запретим - и не будет никакой конкуренции, и заживем. Как в старые "добрые" времена в СССР", - пишет Поперешнюк на своей странице в Фейсбуке.

Разбирались, кому мешают посылки, и что будет с ценами на импортные товары.

Плюс 20-30% на AliExpress и ограничения для беженцев

На днях глава профильного комитета Рады Данил Гетманцев написал в своем Телеграм, что внес в парламент законопроект о налогообложении посылок.

По нему все покупки на AliExpress и других зарубежных маркеплейсах будут облагаться налогами, вне зависимости от стоимости.

"Товары, покупаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС (20% - Ред) независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина (она варьируется в зависимости от вида товара, но в среднем составляет 10%- Ред) с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро", - пишет Гетманцев.

То есть, если товара в посылке на сумму до 150 евро, к ценнику добавится 20%, если больше - примерно 30%. Это достаточно много, учитывая, что товары в иностранных магазинах для украинцев с учетом роста курса доллара уже и так существенно выросли в цене.

НДС, по словам Гетманцева, планируют взимать также с посылок дороже 45 евро, которые люди отправляют друг другу, без коммерческой цели. Что может ударить по отправлениям наших беженцев, которые сейчас находятся в Европе и часто отправляют разные товары оставшимся в Украине родственникам и друзьям.

Если законопроект примут, вообще никаких налогов не нужно будет платить только с посылок, стоимостью до 45 евро, полученных от физлиц и для личного пользования. 45 евро по текущему курсу это всего порядка 1960 гривен, которых для шопинга, мягко говоря, мало, хотя приобрести недорогую вещь на распродаже вполне реально.

Если норма про 45 евро останется, это может стать своего рода лазейкой для обхода налогов, - считает Александр Барсук.

"Китайские маркеплейсы вполне могут дробить посылки по суммам и отправлять с частных адресов", - считает Барсук.

Впрочем, как сказал нам источник в бизнес-кругах, предприниматели планируют обратиться к Гетманцеву с просьбой эту "лазейку" убрать, и облагать НДС все посылки, вне зависимости от их стоимости.

Отметим, что тема с посылками в Украине поднимается уже не первый раз. В частности, в скандальном законопроекте о повышении налогов для людей и бизнеса изначально фигурировал пункт о введении НДС на все посылки, за исключением отправлений стоимостью до 45 евро от физлиц.

Но затем этот пункт убрали. Вопрос посылок поднимался и до войны, в бытность президентом Петра Порошенко. Тогда, в частности, лоббисты добивались снижения лимитов по стоимости отправлений для беспошлинного ввоза.

"Схема для ухода от налогов"

Кто и почему добивается "закручивания гаек" по посылкам?

Гетманцев пишет в своем Телеграм, что разработал законопроект по посылкам "по требованию бизнеса", перечислив несколько ассоциаций, которые, по его словам, стали инициаторами нововведений - Европейская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) и др.

Как говорят нам сами бизнесмены, анонс Гетманцева по налогам на посылки странным образом совпал с появлением в Фейсбук поста совладельца сети "Аврора" Тараса Панасенко, который, как считают предприниматели стал своего рода "информационной поддержкой" нового проекта, и собрал много лайков и комментариев.

Панесенко "зацепился" за рекламу "Укрпочты" о партнерстве с площадкой Temu, которое позволит украинцам совершать "шопинг без границ и задержек".

"Более точная формулировка - шопинг без границ, без задержек и без налогов. Ровно ноль. За 9 месяцев 2024 года 54 млн заказов стоимостью 89 млрд гривен - и ноль налогов в Украине. Ежегодный рост 50% и больше. Ноль налогов", - возмущается Панасенко, описывая, сколько за это время заплатила налогов их сеть и поставщики товаров.

Он предлагает либо разрешить отечественным производителям и ритейлу тоже не платить налоги на товары стоимостью до 150 евро, либо ввести одинаковые налоги для всех, в том числе, иностранных маркеплейсов, динамично увеличивающих свою долю на украинском рынке. Панасенко называет прямые потери для бюджета вследствие льгот на посылки - 11,8 млрд гривен в год.

Харьковский предприниматель, владелец ООО Имекс Макс (ТМ МАМО, "Чугайстер") Анатолий Родзинский отмечает, что популярна схема так называемого "ломаного инвойса" по завозу товара из Китая, когда продукция отправляется посылками до 150 евро, и таким образом никакими налогами не облагается. А затем идет на перепродажу. "Пока в Украине продолжает работать "150 евро почтовая схема" ни один украинский производитель не имеет шансов конкурировать с китайскими производителями, так как разница в стоимости составляет до 40% из-за неуплаты налогов и сборов", - пишет Родзинский в комментариях к посту Панасенко.

Как сказал нам Александр Барсук, проблемой для отечественных производителей является, в первую очередь, товар с зарубежных маркетплейсов, который затем продается через украинские интернет-площадки.

"Сейчас очень активно идут посылки в Украину из маркетплейса Temu, все очень дешево. Причем, товар заказывают не только для себя, но и на перепродажу. Затем все это всплывает уже в наших интернет-магазинах. Получается, продукция заходит в страну вообще без налогов, что явно несправедливо по отношению к нашим производителям, которые налоги платят", - говорит Барсук.

Он считает, что нужно вводить налоги на все посылки, без привязки к их стоимости, как минимум, до конца войны.

Украинцы действительно массово делают заказы на зарубежных маркеплейсах, в первую очередь, китайских. "Выписывают" все - от одежды и аксессуаров до волнечных панелей. Сэкономить таким образом можно от 30% до 50-70%, а нередко товары из Китая стоят в разы дешевле, чем в наших магазинах.

Лоббируя налоги для посылок, наши бизнесмены ссылаются к опыту других стран. К примеру, в Европе также есть НДС на международных отправления до 150 евро (налог платят сами продавцы), а, если товар стоит дороже, то взимается еще и таможенная пошлина.

В США лимит на посылки без налогов - до 800 евро, но за все, что дороже, нужно платить пошлину до 37,5% от стоимости товара. В Канаде без налогов пропускают только посылки до 20 долларов (до 60 долларов, если отправление идет от физлица).

То есть, украинский бизнес дает понять, что выступает, в первую очередь, против схем с импортом, а не против рядовых украинцев, которые заказывают себе что-то на Temu.

Ловушка для покупателей

Впрочем, никто точно не знает, какая доля товара из посылок в итоге попадает на перепродажу в украинские интернет-магазины.

"Подозреваю, что не очень большая. У посылок есть ограничения по весу, да и в целом сколько их нужно заказать, чтобы заработать на товаре? Этой схемой пользуется разве что самый мелкий бизнес. Даже средний возит товар через границу бусиками, и тоже, представьте, без налогов. А большие компании вообще тянут фурами. И с потоком контрабанды, который как шел, так и идет, никто особо не борется. Но почему-то мешают посылки. Если введут налоги на них, да, армии мелких торговцев станет не так выгодно продавать товары из Китая. Но больше пострадают рядовые граждане, заказывающие дешевую продукцию для себя. Я сам заказывают витамины и БАДы на iHerb, а жена - на Zara. Продукция на только дешевле, чем в украинских магазинах, у нас многого вообще не купишь, к примеру, действительно качественного витамина D", - говорит Доротич.

По его мнению, крупным продавцам не столько мешают мелкие конкуренты, сколько не дает покоя огромный сегмент рынка - покупки граждан на иностранных маркетплейсах. Речь идет о нише примерно на 100 млрд гривен в год. А с учетом того, что из-за снижения доходов граждан объемы продаж у украинского ритейла падают, торговцы ищут способ заполучить дополнительных покупателей. Понятно, что, если заказывать из-за границы станет дорого или же разница в ценнике с украинскими магазинами окажется несущественной, люди будут приобретать у нас, и не морочиться с интернет-заказами", - отмечает Доротич.

Не в восторге от готовящихся нововведений и почтовые операторы.

Поперешнюк на свой странице в Фейсбуке пишет, что мешать людам обмениваться дешевыми товарами - это значит не позволять им "доставать себя из бедности". Чем дешевле людям обходится ввоз иностранных товаров, тем больше собственных проблем они решат в наши, и без того нелегкие времена.

Также, по его мнению, большая часть комплектующих для дронов, РЭБ и других товаров для военных попадет под лимит в 150 евро и это станет еще и ударом по обороноспособности страны (по нашим данным эти товары все же могут попасть в исключения).

"Еще одна причина, почему это безумная идея - сложность процесса растаможки. Принятие закона не только притормозит и уменьшить поток дешевых товаров, но и не даст никакой пользы бюджету. Ведь затраты на таможенные процессы превысят доходы от них", - пишет Поперешнюк.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечает, что готов всех пригласить на таможенный пост Укрпочты, и показать на практике, почему таможня не в состоянии будет насчитывать налоги на все посылки. А договориться о том, чтобы налоги для украинцев иностранные площадки включали в ценник и уже потом сами платили их в наш бюджет (по аналогии с налогом на Google), по мнению Смелянского, со многими маркетплейсами будет непросто.

"Я не могу даже договориться ( с Temu - Ред) открыть Запорожье для доставки, а это их бизнес", - отмечает Смелянский.

То есть, если не решится вопрос - кто и как будет растамаживать миллионы посылок, то, помимо подорожания товара, увеличится еще и время его доставки. Посылки будут долго "висеть" на таможенных складах уже в Украине.

Впрочем, даже с налогами многие товары, особенно, китайские, заказывать по-прежнему будет выгодно. К примеру, на том же AliExpress чехол для телефона можно найти за доллар, а с учетом НДС он обойдется в 1,2 доллара или около 51 гривны. В украинских магазинах такие же продаются, минимум, по 300 гривен, а то и дороже.

При этом резко упадет привлекательность заказов с европейских и американских площадок, где цены не такие низкие, как на китайских маркетплейсах. Кроме того, эксперты прогнозируют рост цен на импортные товары в украинских магазинах, ведь убрав "дешевых" конкурентов, продавцы смогут диктовать рынку свои условия. Так что переплачивать придется даже тем украинцам, которые на AliExpress ничего не заказывают.