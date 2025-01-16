Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По требованию бизнеса - АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТУ, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты о налогообложении импорта посылок", - заявил Гетманцев.

По нему все покупки на AliExpress и других зарубежных маркетплейсах будут облагаться налогами, вне зависимости от стоимости.

"Товары, покупаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро", - пишет глава налогового комитета.

Также будет взиматься НДС с обычных посылок дороже 45 евро, отправленных людьми без коммерческой цели.

Напомним, в Раде хотят разрешить полиции вскрывать посылки украинцев без их ведома.