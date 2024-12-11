В Верховной Раде предлагают разрешить полиции вскрывать не только корреспонденцию, но и посылки граждан без их ведома. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов, в том числе глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас из "Слуги народа".

Карточка проекта закона под названием "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о приведении отдельных его положений в соответствие с законом Украины "О почтовой связи" опубликована на сайте парламента.

Согласно тексту проекта, отправления смогут осматривать без ведома граждан только после наложения на них ареста на основании определения следственного судьи.

"Также проектом закона предусматривается, что руководители и работники оператора почтовой связи должны обеспечить условия для проведения негласного следственного (розыскного) действия и не разглашать факт ее проведения или полученной информации", - сказано в пояснительной записке.

Необходимость нововведения объясняется тем, что с момента вступления в силу Уголовного процессуального кодекса в 2012 году редакция некоторых норм не претерпевала изменений.

В конце ноября народные депутаты из партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который может привести к поднятию цен на погребение и ритуальные услуги.

Также в парламенте недавно заявляли, что нардепы сделали первый шаг к мобилизации женщин.