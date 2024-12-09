С 2026 года в Украине хотят ввести накопительные пенсии. Основные положения проекта закона
В Украине планируют ввести накопительные пенсии уже с 1 января 2026 года.
Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Министерством социальной политики.
Согласно проекту:
- выплаты будут зависеть от накоплений на индивидуальном счете, а не из "общего фонда";
- каждому работающему украинцу откроют персональный счет, на который ежемесячно будут вноситься средства от работодателя и государства. Эти средства будут инвестироваться для защиты от инфляции и приумножения;
- накопленные деньги будут оставаться собственностью человека и их можно будет передать по наследству. Выбор вариантов получения пенсии: пожизненная пенсия – до смерти, или на определенный срок – если пенсионер переживет этот период, выплаты прекращаются;
- право на наследство сохраняется 10 лет для пожизненной пенсии и на весь период для срочной;
- доступ к средствам – после 60 лет и 35 лет стажа.
Напомним, в конце октября сообщалось, что в Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Минсоцполитики представило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", предусматривающий введение обязательных платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.
Также в Минсоцполитики говорили, что пенсии от государства в Украине будут "минимальной гарантией". Высокими пенсии будут лишь у тех, кто сам на них накопит.