В Украине планируют ввести накопительные пенсии уже с 1 января 2026 года.

Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Министерством социальной политики.

Согласно проекту:

выплаты будут зависеть от накоплений на индивидуальном счете, а не из "общего фонда";

каждому работающему украинцу откроют персональный счет, на который ежемесячно будут вноситься средства от работодателя и государства. Эти средства будут инвестироваться для защиты от инфляции и приумножения;

накопленные деньги будут оставаться собственностью человека и их можно будет передать по наследству. Выбор вариантов получения пенсии: пожизненная пенсия – до смерти, или на определенный срок – если пенсионер переживет этот период, выплаты прекращаются;

право на наследство сохраняется 10 лет для пожизненной пенсии и на весь период для срочной;

доступ к средствам – после 60 лет и 35 лет стажа.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Минсоцполитики представило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", предусматривающий введение обязательных платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Также в Минсоцполитики говорили, что пенсии от государства в Украине будут "минимальной гарантией". Высокими пенсии будут лишь у тех, кто сам на них накопит.