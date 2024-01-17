В Украине на начало 2024 года зарегистрированы более 10,5 миллионов пенсионеров. 51% из них получают пенсии меньше 4000 грн. Самая высокая средняя пенсия – 7249 грн – в Киеве, самая маленькая - 4070 – в Тернопольской области.

Об этом сообщает ресурс Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В целом тенденция такова, что более высокие пенсии имеют жители индустриальных областей (преимущественно восточных и южных), более низкие – жители центральной и западной Украины.

Средняя пенсия в Украине составила 5385,25 грн. Более половины пенсионеров - 51% - получают выплаты менее 4000 грн. Только треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

За два года войны пенсионеров уменьшилось на 324 580 человек. Во время эпидемии коронавируса в 2020-2021 годах уменьшение числа пенсионеров было на треть большим.

За 2023 год доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30%. Уменьшилось и количество тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, наоборот, возросло.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что пенсии в Украине будут проиндексированы на 13% вместо прошлогодних 19,7%.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что индексация пенсий состоится в марте, как и запланировано.