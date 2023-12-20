Пенсионерам-переселенцам дадут еще три месяца для идентификации в Ощадбанке. Срок продлят до 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Это касается пенсионеров-переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, и которым необходимо, чтобы они продолжили получать пенсию на новом месте проживания.

Соответствующее постановление Кабмина должно быть принято в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что Минсоцполитики хочет сузить круг получателей помощи среди переселенцев.

А также, что с 1 декабря продлили выплаты некоторым переселенцам без дополнительного обращения.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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