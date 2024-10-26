В Украине планируют ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Минсоцполитики представило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", предусматривающий введение обязательных платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Законопроект предполагает снижение Единого социального взноса: с 22% до 17% в первый год, до 16% во второй и до 15% с третьего года.

Обязательный накопительный взнос для работников составит 1% от базы начисления в первый год, 2% - во второй, и 3% - в третий год. Работники также смогут платить дополнительный накопительный взнос в аналогичных пропорциях.

Для работодателей обязательный накопительный взнос будет составлять 1% в первый, 2% во второй и 3% в третий год. С четвертого года, если работник платит дополнительный взнос, работодатель выделяет часть единого взноса на накопительный взнос.

Самозанятые лица также должны платить накопительные взносы.

Неуплата или несвоевременная уплата взносов будет наказываться штрафом в размере 20% от суммы, не уплаченной вовремя.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцы должны быть заинтересованы в позднем выходе на пенсию.