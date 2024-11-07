Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев хочет обсудить введение обязательной покупки населением военных облигаций.

"Полагаю, остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц", - написал он.

Нардеп приводит пример Израиля, где в 70-е годы была внедрена долгосрочная обязательная военная ссуда: на покупку военных облигаций в обязательном порядке шло 7% от налогооблагаемого дохода.

"Может ли подобная обязательная накопительная схема внедрена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии", – пишет Гетманцев.

Ранее заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй заявил, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.