Гетманцев предлагает обязательную покупку населением военных облигаций
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев хочет обсудить введение обязательной покупки населением военных облигаций.
"Полагаю, остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц", - написал он.
Нардеп приводит пример Израиля, где в 70-е годы была внедрена долгосрочная обязательная военная ссуда: на покупку военных облигаций в обязательном порядке шло 7% от налогооблагаемого дохода.
"Может ли подобная обязательная накопительная схема внедрена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии", – пишет Гетманцев.
Ранее заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй заявил, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.
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