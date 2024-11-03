Заместитель председателя Верховного суда Украины, майор ВСУ Александр Мамалуй утверждает, что Украина находится в шаге от введения трудовой повинности.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", – заявил Мамалуй.

Напомним, нардеп прогнозировала, что доллар в Украине станет по 50 гривен, а соцвыплаты заморозят.

"Я уже не очень доверяю бюджетной декларации, так как она является документом, который якобы что-то значит, но на самом деле он ничего не значит. Абсолютно уже видно, что у нас цифры летят по этому году, и прогноз не может быть таким на следующий год", – заявила Нина Южанина.

Ранее в Раде заявляли, что у Минобороны нет денег на зарплаты военным – их потратили на закупку оружия.

"На 115 миллиардов гривен у нас сократится обслуживание и погашение государственного долга, чтобы возместить расходы на нужды обороны. Около 216 миллиардов гривен мы надеемся привлечь на частном рынке капитала внутри страны путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Около 100 миллиардов гривен мы ожидаем получить от перевыполнения налогов и сборов", – объяснила Роксолана Пидласа, откуда возьмут деньги на выплаты.