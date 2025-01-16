До 75% пехоты ВСУ командиры "угробили в тупых банзай-атаках на кусты, не подумав о завтра", а теперь это привело к нехватке людей на фронте.

Об этом заявил воюющий в армии писатель Сергей Сайгон.

По его словам, пехотная составляющая "нами про@обана уже давно, всем на@рать на пехоту". К этому привело, в частности, "чрезмерное увлечение" беспилотниками и неадекватные задачи руководства с "купленными погонами".

"В 2022 и начале 2023 года Силы Обороны "перестреливали" русских в контактных боях не@уй делать. Потом появились дроны, ими затыкали дыры на фронте, потому что в то время в армии бардак стал тотальным, мотивированную пехоту, потенциальных взводных, ротных и комбатов попроигрывали по кустам и посадкам "Задачами-200". После Соледара/Бахмута в пехоту никто больше не хотел. Слово "пехотинец" стало обозначать чувака, который не смог отмазаться, у которого нет знакомств устроиться внутри армии и никакой профессии, чтобы его хранили командиры. Пехотинец не подготовленный солдат, который может действовать и выполнять задачи в сложных условиях в составе своего подразделения, а ничего не умеющая ху@ня, которую не надо ничему учить, потому что неокомбат его проиграет за два-три дня и придется искать нового", - пишет Сайгон.

В этом контексте он критикует возможное снижение возраста мобилизации.

"Теперь хотите детей призвать? Шоб дядям, которые на "блатной педали" ходят павлинами со справками в карманах и криптой в кошельках было не страшно ходить по рестикам, да? А кто этих детей подготовит? А где этим детям взять сержантов? А где им взять нормальных взводных, ротных и комбатов? Или вы их призовете, чтоб за год угробить по посадкам, как угробили "старую пехоту" - заявляет военный.

Напомним, командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий раскритиковал командование ВСУ, обвинив его в неадекватности.

А народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военных в штабах в три раза больше, чем на фронте.