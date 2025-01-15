Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб ВСУ продолжает переводить ценных специалистов из разных родов войск в пехоту.

Об этом она написала в своих соцсетях.

"Рэбовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", – сообщила она.

"В то же время ни одно сокращение штабов не проводится и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается", – добавила Безуглая.

14 января несколько источников сообщили, а Генштаб подтвердил, что из-за дефицита людей в пехоте туда переводят техников, механиков и других специалистов из Воздушных сил, сокращая мобильные огневые группы и "обнажая целые регионы". По утверждению Безуглой, это делается по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После резонанса в медиа Владимир Зеленский рассказал, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту.