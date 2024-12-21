Генштаб Вооружённых сил Украины приказал отправлять на фронт в пехоту военных, служивших в ПВО, из-за критического дефицита людей.

Об этом пишет британское издание Guardian.

Президент Владимир Зеленский сопротивляется публичным призывам администрации Джо Байдена снизить мобилизационный возраст до 18 лет, что испортило отношения между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы.

Чиновники в администрации президента США раздражены тем, что Киев часто требовал больше оружия, но не мог мобилизовать необходимое число солдат для пополнения армии, отмечает издание.

"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, кто был там в начале войны", - сказал один солдат, который сейчас служит в 114-й бригаде ТРО Украины.

"Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики. Месяц назад они ходили по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо экипированы", - рассказал он.

Два источника в подразделениях ПВО сообщили Guardian, что дефицит на фронте стал настолько острым, что Генштаб приказал и без того истощенным подразделениям ПВО "высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты".

"Эти люди знали, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего у них нет никакой подготовки", - сказал источник, добавив, что это снижает эффективность работы украинской системы ПВО.

Напомним, в прошлом месяце народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что медиков и военных ПВО отправляют в штурмовики.

Перевод сил ПВО в пехотные подразделения подтвердил и экс-спикер ВСУ Юрий Игнат.