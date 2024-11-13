Вчера Кабинет министров принял особенное постановление, которое вводит механизм перевода военных из одной части в другую по собственной инициативе. Причем перевод можно оформить через приложение "Армия+".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

По его словам, с 15 ноября военные смогут подать рапорт на перевод через приложение и в нем же получить ответ. На проверку рапорта о переводе отводится 72 часа. В случае отказа военному сообщат о его конкретных причинах, заверил Зеленский.

Однако сегодня заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона заявила, что перевестись из боевой части в тыловую здоровые бойцы по новой онлайн-процедуре не смогут.

"Кого мы можем разрешить сейчас перевести в цифровом формате? Во-первых, это военнослужащие, которые переводятся из тыловых частей в боевые. Далее из боевых частей в боевые воинские части. Из боевых частей в тыловые, если есть вывод военно-врачебной комиссии, если лицо не занимает в своей бригаде, в своем подразделении должность, соответствующую заключению ВВК", - рассказала Черногоренко.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс уточнил, что для перевода из боевой части в боевую нужно согласие текущего командира, что, по его мнению, "уже ставит крест на большинстве переводов". Без согласия командира может переводиться только рядовой, сержантский и старшинский состав тыловых частей в боевую.

Чтобы перевестись, нужно отслужить минимум 6 месяцев в одной воинской части или минимум 1 год с момента предыдущего перевода.

"На мой взгляд, многие проблемные вопросы данная процедура все еще не решает. Из тыловых частей попасть в боевую было и до этого не так проблематично, а вот из боевой в другую боевую до сих пор почти невозможно, плюс не решен вопрос перевода офицеров", - комментирует нововведение Алекс.

Напомним, мобильное приложение для военных "Армия+" заработало в начале августа. Оно должно снизить количество бумаг, которые нужно заполнять военным.

Ранее Министерство обороны изменило правила представления и рассмотрения рапортов военных.