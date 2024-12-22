Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что украинская пехота это "рабство в один конец".

"Мы ничем не отличаемся от россиян: мясные штурмы, восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.д. Сегодня реальная пехота - а не те, кто может писать в Facebook - это рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что является очевидным фактом, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - пишет Безуглая в своем телеграм-канале.

Также она осудила практику перевода в пехоту врачей, специалистов по ПВО и артиллеристов. По ее мнению, этих специалистов следует совершенствовать, а "не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и скоро погибнут".

Безуглая заявляет, что из-за коррупции и низкого качества управления армия "разваливается и гниет".

"Перед глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а в пехоту отправляют именно тех, кто не подкупил и является специалистом, неспособным к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и принимаемых наверху решений", - заявляет Безуглая.

Напомним, издание Guardian писало, что Генштаб приказал отправлять на фронт в пехоту военных, служивших в ПВО, из-за критического дефицита людей.

В Генштабе подтвердили, что такие случаи есть, но заявили, что это не касается тех профильных специалистов, которые работают с системами ПВО.

Война в Украине идет 1033-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.