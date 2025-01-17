Избранный президент США Дональд Трамп за несколько дней до инаугурации провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем. Стороны кроме прочего обсуждали Украину.

О переговорах сообщил сам Трамп в своих соцсетях.

"Звонок был очень продуктивным для Китая и США. Я ожидаю, что мы решим много проблем вместе, начиная немедленно", – написал Трамп.

По его словам, в разговоре он и Си обсудили торговлю, борьбу с наркотиком фентанилом, судьбу соцсети TikTok, которая может быть запрещена в США, и многие другие вопросы.

"Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир мирнее и безопаснее", - заверил Трамп.

Центральное телевидение Китая тоже заявило о разговоре, упомянув, что политики обсудили также Украину и Ближний Восток и договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов по основным вопросам.

Си заявил о надеждах Пекина на то "что американская сторона отнесется с осторожностью к вопросу Тайваня".

Ранее мы разбирали выступление будущего госсекретаря США Марко Рубио перед Сенатом, в котором тот обрисовал политику Вашингтона в отношении Китая при Трампе.

На днях сообщалось, что после своей инаугурации Трамп хочет "очень быстро" встретиться с Владимиром Путиным.