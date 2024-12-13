Лидер Китая Си Цзиньпин не принял личное приглашение новоизбранного президента США Дональда Трампа на инаугурацию в Вашингтоне.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая и его супруга, как это обычно и бывает. К ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений г-на Трампа", - пишет издание.

Ранее Трамп во время интервью заявил, что уже пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином после своего избрания.

Напомним, Трамп требует от экономического блока БРИКС не создавать валюту, которая может стать альтернативой доллару, и грозит огромными пошлинами для доступа на американский рынок. В БРИКС состоит Китай – крупнейшая страна-экспортёр, занимающая огромную долю на американском рынке.