Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с заместителем главы Совбеза России Дмитрием Медведевым заявил о необходимости "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине".

Об этом сообщают российские СМИ.

Лидер КНР призвал не "подливать масло в огонь и провоцировать эскалацию".

"Об украинском вопросе Китай уже многократно отмечал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин.

Медведев заявил, что привез Си личное послание от Путина.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп говорил, что Китай "может помочь" в вопросе мирного урегулирования войны в Украине.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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