Си Цзиньпин на встрече с Медведевым заявил о необходимости "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине"
Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с заместителем главы Совбеза России Дмитрием Медведевым заявил о необходимости "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине".
Об этом сообщают российские СМИ.
Лидер КНР призвал не "подливать масло в огонь и провоцировать эскалацию".
"Об украинском вопросе Китай уже многократно отмечал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", - заявил Си Цзиньпин.
Медведев заявил, что привез Си личное послание от Путина.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп говорил, что Китай "может помочь" в вопросе мирного урегулирования войны в Украине.
Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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