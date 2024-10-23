Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил на открытии саммита БРИКС в Казани. Во время выступления политик затронул тему Украины.

По его словам, созданная недавно Китаем группа "друзей мира" направлена на увеличение голосов в пользу прекращения войны в Украине, которая "затягивается".

Си Цзиньпин призвал "содействовать скорейшей деэскалации ситуации", не допустить расширения войны на третьи страны, ухудшения гуманитарной ситуации, реализовать концепцию "общей безопасности" для предотвращения других войн и "реформировать глобальное управление", которое сейчас не отражает повышения веса стран "глобального Юга" в мире.

"Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов остановить его распространение на третьи страны и избежать эскалации боевых действий, отказать от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, в сентябре Китай и страны глобального Юга создали платформу "Друзья мира", чтобы завершить войну в Украине. Вскоре состоялось ее первое заседание.

Вчера сообщалось, что страны БРИКС примут единое заявление по поводу Украины. Судя по всему, оно будет базироваться на китайско-бразильской формуле.