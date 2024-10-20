Глава КНР Си Цзиньпин, посещая базу китайских ракетных войск, призвал "усилить обучение и подготовку к войне".

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Глава Китая "подчеркнул, что необходимо усилить чувство опасности, кризиса и войны, всесторонне усилить обучение и подготовку к войне, укрепить боеспособность войск, эффективно защищать стратегическую безопасность и коренные интересы страны", цитирует его агентство.

Си Цзиньпин проинспектировал 611-ю ракетную бригаду, которая вооружена ракетами средней дальности Dong Feng-26 (до 4000 км).

Как пишут военные эксперты, в случае войны со США, эти ракеты будут наносить удары по дальним американским базам в Тихом океане.

Напомним, Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Пекин заявил, что это предупреждение "сепаратистским действиям" сторонников независимости Тайваня и необходимая мера для защиты суверенитета КНР.

Учения охватывают Тайваньский пролив, районы к северу, югу и востоку от острова.

Ранее сообщалось, что США будут защищать Тайвань от возможной военной операции Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей.