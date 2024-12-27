Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посла Москвы в Пекине Игоря Моргулова.

"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, могу сказать, что соответствующие планы активно разрабатываются", — сказал Моргулов и в числе приоритетных мероприятий назвал визит в следующем году в Россию председателя КНР.

Представитель МИД Китая на регулярной пресс-конференции не подтвердил визит, но сообщил, что две страны поддерживают тесные контакты на всех уровнях.

Также российский посол заявил, что НАТО "разрабатывает планы по перемещению своей военной инфраструктуры" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия и Китай должны совместно реагировать на политику США, сказал он.

"На международной арене наши страны должны ответить усиленным двойным противодействием на двойное сдерживание, которое Запад пытается проводить в отношении России и Китая", — отметил дипломат.

В последний раз Си был в РФ на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024.

Между тем СМИ регулярно пишут о тесном военном сотрудничестве Пекина и Москвы. Так, осенью появилась информация, что Китай передал России несколько видов военных беспилотников, чтобы испытать их в бою в Украине.