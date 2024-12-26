Китай испытал новейший засекреченный истребитель шестого поколения. СМИ назвали его характеристики
Прототип китайского истребителя шестого поколения совершил успешный первый полет в сопровождении китайского истребителя пятого поколения J-20. Название нового самолета не разглашается.
Об этом сообщают СМИ, анализируя появившиеся в соцсетях видеозаписи.
Точные характеристики самолета, как и его название, засекречены. Военные обозреватели полагают, что у него могут быть:
- передовые системы авионики и скрытности, обеспечивающие устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, а также эффективную работу в условиях активного противодействия систем ПВО;
- интеграция искусственного интеллекта, помогающего обрабатывать большие объемы данных и улучшать принятие решений в боевых сценариях в реальном времени;
- координация с дронами;
- потенциал нести гиперзвуковое оружие большой дальности;
- современные радиолокационные системы, способные обнаруживать и поражать угрозы на больших расстояниях;
- оружие направленной энергии или другие передовые контрмеры для защиты от будущих ракетных угроз;
- сверхманевренные двигатели, которые обеспечивают длительный полет на больших высотах.
Ранее мы сообщали, что в Турции успешно испытан беспилотный истребитель Baykar с украинскими двигателями.
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