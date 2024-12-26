Самолет в небе. Скриншот

Прототип китайского истребителя шестого поколения совершил успешный первый полет в сопровождении китайского истребителя пятого поколения J-20. Название нового самолета не разглашается. 

Об этом сообщают СМИ, анализируя появившиеся в соцсетях видеозаписи.

Точные характеристики самолета, как и его название, засекречены. Военные обозреватели полагают, что у него могут быть:

  • передовые системы авионики и скрытности, обеспечивающие устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, а также эффективную работу в условиях активного противодействия систем ПВО;
  • интеграция искусственного интеллекта, помогающего обрабатывать большие объемы данных и улучшать принятие решений в боевых сценариях в реальном времени;
  • координация с дронами;
  • потенциал нести гиперзвуковое оружие большой дальности;
  • современные радиолокационные системы, способные обнаруживать и поражать угрозы на больших расстояниях;
  • оружие направленной энергии или другие передовые контрмеры для защиты от будущих ракетных угроз;
  • сверхманевренные двигатели, которые обеспечивают длительный полет на больших высотах.

Ранее мы сообщали, что в Турции успешно испытан беспилотный истребитель Baykar с украинскими двигателями.

Также мы писали о падении новейшего американского истребителя F-35B во время испытательного полета

 

 

 

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