Беспилотный истребитель Baykar с украинскими двигателями успешно прошел первое испытание.

Об этом сообщили в YouTube-канале компании, опубликовав видео.

"Первое испытание интеграции двигателя Bayraktar Kızılelma, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного национальной компанией Baykar, было успешно завершено", – сообщили в Baykar.

Там также отметили, что Bayraktar Kızılelma станет первым беспилотным военным самолетом турецкого производства.

Bayraktar Kızılelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА, который, как ожидается, будет иметь рабочую высоту 12 тысяч метров, взлетный вес 5,5 тонн, нагрузку 1,5 тонн. Грузоподъемность боеприпасов аппарата составит 1 тонну. У него две модификации – MIUS-A и MIUS-B – и обе оборудованы двигателями производства "Мотор Сич": АИ-25ТЛТ и АИ-322Ф соответственно. Характерной особенностью беспилотника будет скорость, близкая к реактивной.

Напомним, о том, что Турецкая компания Baykar Makina, известная своими "Байрактарами", в производстве беспилотных летательных аппаратов использует украинские двигатели стало известно еще летом прошлого года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".