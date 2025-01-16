Кандидат в государственные секретари при Дональде Трампе Марко Рубио выступил в Сенате, озвучив основные приоритеты внешней политики избранного президента США.

В частности, он объявил жестко антикитайскую стратегию Вашингтона, в связи с чем встает вопрос, каким образом она скажется на позиции Китая по войне в Украине, а также на отношения КНР и РФ.



Китай традиционно выступает за скорейшее прекращение огня, так как война в Украине вредит его стратегической цели в отношении Европы – оттянуть ее от США. Пока идет война, ЕС все больше привязывается к Америке. Поэтому Пекин изначально выступал с инициативами остановки войны по линии фронта.

Эта позиция вряд ли изменится и сейчас.

Однако с приходом Трампа и с четкой артикуляцией Рубио стратегического курса на противостояние с Китаем станет менее вероятным вариант, который ранее часто обсуждали в экспертных кругах, - о том, что Пекин сможет надавить на РФ вместе с США, заставив Москву принять некие условия мира, которые Россия принимать отказываться. Конфронтационный характер отношений КНР и США сделает подобное взаимодействие практически невозможным.

Наоборот, значимость для Китая связей с Москвой увеличится. Нельзя исключать, что Китай и Россия начнут более активно взаимодействовать в плане обхода санкций и в военно-техническом аспекте.

Повторимся: Пекин вряд ли будет возражать против возможных договоренностей, открывающих путь к прекращению огня. Но при этом, скорее всего, не будет помогать США каким-либо образом корректировать позицию Москвы для того, чтобы та согласилась на американские условия, а предпримет усилия, чтобы соглашение по Украине между США и РФ не переросло затем в нечто большее.

Ранее мы разбирали контуры нового курса США в свете выступления Рубио.