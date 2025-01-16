Китайские автопроизводители заинтересованы в покупке кризисных немецких автозаводов, особенно Volkswagen.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Производство автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей избежать уплаты пошлин ЕС на электромобили, импортируемые из Китая. Также может создать дополнительную угрозу конкурентоспособности европейских производителей, пишет издание.

Покупка немецких автопроизводителей может стать "самой политически чувствительной инвестицией Китая на сегодняшний день", ведь VW долгое время был "символом промышленного могущества Германии, которому теперь угрожает глобальный экономический спад, ударивший по спросу, и скрипучий переход к зеленым технологиям".

Ранее китайские компании инвестировали в целый ряд отраслей ФРГ, крупнейшей экономики Европы, от телекоммуникаций до робототехники, но до сих пор не наладили там традиционное производство автомобилей, несмотря на то, что у Mercedes-Benz есть два крупных китайских акционера.

Напомним, в ФРГ из-за экономического кризиса в Германии никто не покупает автомобили. Новыми машинами забиты площадки.

Осенью немецкий автомобильный концерн Volkswagen сообщил, что готовит сокращение десятков тысяч сотрудников в Германии из-за масштабного кризиса.