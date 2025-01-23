Владимир Зеленский снова заявил о необходимости оказывать давление на Россию и призвал к этому США и Европу.

Об этом он сказал в своем очередном вечернем обращении.

"Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны", – заявил он.

На днях Украина призывала НАТО принять подход "мир через силу".

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новоселке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах.

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