Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заморозил помощь другим странам.

Об этом Трамп сказал во время своего выступления в Лас-Вегасе (штат Невада).

"Мы хотим снизить цены. Я заморозил прием на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь", - заявил президент США.

Также Трамп сказал, что США в скором будущем, "возможно, могут стать гораздо более крупной страной".

Напомним, ранее западные издания сообщили о перекрытии финансирования Украины по ряду программ, в том числе из средств крупнейшего агентства USAID.

Как известно, Дональд Трамп на 90 дней приостановил все американские программы помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США и целям американской внешней политики.

Украинский народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк говорил, что подписанный новым президентом США указ о приостановке международной помощи не касается военных поставок для ВСУ.

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