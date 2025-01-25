USAID получило команду от госсекретаря США Марко Рубио об остановке финансирования всех проектов в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По информации, остановка международной помощи принята на 90 дней.

"Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу", – говорится в сообщении.

Как стало известно, под заморозку попали проекты экстренной помощи матерям, обеспечение работы школ, поддержка бесперебойной работы учреждений здравоохранения, вакцинация детей и др. Также прекратилось финансирование проектов помощи Тайваню и Иордании.

USAID (Агенство США по международному развитию) является одним из главных источников американского финансирования в Украине, включая военную помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил все американские программы помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США и целям американской внешней политики.

Напомним, украинский народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что подписанный новым президентом США Дональдом Трампом указ о приостановке международной помощи не касается военных поставок для ВСУ.