Украинским беженцам закрыли въезд в США. Об этом сообщает The New York Times.

Как стало известно, министерство внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно обосноваться в Соединенных Штатах.

Отмечается, что в число запретов уже вошла программа Uniting for Ukraine, которая позволяла украинцам въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. В ее рамках, на момент сентября 2023 года, въехало более 150 тысяч украинцев.

Также выяснилось, что новая директива требует немедленного прекращения принятия "окончательных решений" по заявлениям, которые поданы мигрантами. Уточняется, что помимо Украины, прием беженцев приостановлен из Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Ранее мы писали о том, что в США началась крупнейшая в истории депортация нелегальных мигрантов. Сотни задержанных уже депортированы военной авиацией.

Это произошло после принятия президентом США Дональдом Трампом одного из указов, которым было объявлено о чрезвычайном положении на границе с Мексикой. Он отправил туда дополнительные войска и пообещал выслать "миллионы" незаконных мигрантов.