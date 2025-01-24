В США началась крупнейшая в истории депортация нелегальных мигрантов. Сотни задержанных уже депортированы военной авиацией.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По словам пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Каролины Ливитт, 538 нелегальных мигрантов были задержаны. Среди них оказался подозреваемый в террористической деятельности.

"Администрация Трампа осуществила задержание преступников среди нелегальных мигрантов, включая человека, подозреваемого в террористической деятельности. Сотни лиц уже депортированы военной авиацией. Крупнейшая операция по депортации в истории продолжается", - заявила Ливитт.

Также выяснилось, что среди задержанных числятся несколько человек, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Однако информации о странах, куда именно отправляются депортированные, пока не поступало. Их депортируют военно-транспортными самолетами С-17.

Напомним, что одним из первых указов президента США Дональда Трампа было объявление о чрезвычайном положении на границе с Мексикой. Он отправил туда дополнительные войска и пообещал выслать "миллионы" незаконных мигрантов.

Также Трамп подписал указ о закрытии южной границы США.